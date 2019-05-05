Стало известно о пострадавших в горящем в Шереметьево самолете

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Представитель столичных экстренных служб заявил, что при возгорании в Шереметьево самолета, следовавшего рейсом из Москвы в Мурманск, пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, на борту самолета находились 78 человек, все они были эвакуированы.

«Предварительно пострадали пять человек. Эвакуированы все 78 пассажиров самолета», – сказал источник.

Ранее сообщалось, что самолет Москва — Мурманск горит в Шереметьево.