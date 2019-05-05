Возможный выход России из конвенции по правам человека оценили в Совфеде

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Сенатор Алексей Пушков оценил возможный выход России из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого российский представитель при СЕ Иван Солтановский заявил, что Россия может выйти из ЕКПЧ и Совета Европы (СЕ). По его словам, Москва допускает такой сценарий, если компромисс в отношениях с СЕ не удастся найти.

Пушков отметил, что в случае выхода России из ЕКПЧ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) это могут долго обсуждать и осуждать. Однако, уточнил сенатор, это не будет иметь никакого значения.

«Это будут бессмысленные упражнения в риторике в третьестепенной европейской организации», — подчеркнул Пушков.

Ранее Пушков рассказал о последствиях выхода России из СЕ.