Братская могила мирных жителей времен ВОВ найдена в Новгородской области

В Новгородской области возле деревни Жестяная Горка обнаружено захоронение мирных жителей, погибших во время Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального следственного управления СК России.

Отмечается, что при раскопках из ямы были извлечены пять скелетированных трупов, у троих из них, предположительно, огнестрельные ранения головы.

«В непосредственной близости от могильника обнаружены и изъяты гильзы от автоматического оружия иностранного производства», — говорится в сообщении СК.

В ведомстве добавили, что для установления возраста, пола и причины смерти назначен ряд экспертиз, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что осквернивших «Родину-мать» заставили отмывать памятник.