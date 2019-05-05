От природных пожаров пострадали десять человек в Курганской области
В результате природных пожаров в Курганской области пострадали десять человек, передает ТАСС со ссылкой источник в медицинских службах региона.
Он уточнил, что некоторым из пострадавших потребовалась госпитализация, однако точное их число не уточнил.
«По предварительным данным, от природных пожаров в регионе пострадали десять человек, часть из них госпитализирована», — сказал источник.
Кроме того, в Следственном комитете по Курганской области отметили, что жертвой природных пожаров в регионе стала одна женщина.
Ранее сообщалось, что режим ЧС экстренно ввели в Курганской области.