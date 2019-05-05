От природных пожаров пострадали десять человек в Курганской области

В результате природных пожаров в Курганской области пострадали десять человек, передает ТАСС со ссылкой источник в медицинских службах региона.

Он уточнил, что некоторым из пострадавших потребовалась госпитализация, однако точное их число не уточнил.

«По предварительным данным, от природных пожаров в регионе пострадали десять человек, часть из них госпитализирована», — сказал источник.

Кроме того, в Следственном комитете по Курганской области отметили, что жертвой природных пожаров в регионе стала одна женщина.

Ранее сообщалось, что режим ЧС экстренно ввели в Курганской области.