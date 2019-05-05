Из упавшего в реку Boeing извлекли бортовой самописец

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Из упавшего в реку в США самолета Boeing 737 извлекли бортовой самописец. Об этом сообщил вице-председатель Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) Брюс Ландсберг на пресс-конференции, передает CNN.

По его словам, регистратор был отправлен в Вашингтон для проверки.

Ранее сообщалось, что видео упавшего в реку Boeing 737 попало в Сеть.

При посадке около американского города Джексонвилл пассажирский самолет Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем упал в реку. На борту находились 143 человека. По предварительном данным, никто не погиб.