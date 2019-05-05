Стрелявший из автомата депутат рассказал о звонках из «больших московских кабинетов»

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Депутат Госдумы Дмитрий Ионин в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил, что готов понести наказание за нарушение общественного порядка.

Ранее в сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен Ионин, стреляющий из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. Этот случай вызвал большой общественный резонанс.

Депутат отметил, что ему уже звонили из «больших московских кабинетов», однако проблем он при этом не видит.

На фейсбуке Ионин затем написал, что собирается организовать пресс-конференцию, куда он пригласит помощника с автоматом, из которого велась стрельба.

«Обещаю автомат, помощника и рассказ, что делал депутат в выходной день в Камышлове и как будет отвечать за свое поведение», — написал Ионин.