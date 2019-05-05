Годовалому ребенку выписали рецепт от 1919 года

В Челябинске педиатр выписала годовалому ребенку рецепт на лекарства от 1919 года. Об этом сообщил местный житель Александр Олексюк на фейсбуке.

Судя по фотографии, врач написала дату «4 мая 1919 года», вместо 2019 года. Бланк был утвержден еще Минздравом СССР.

«Вот что значит — основательность: уже и страны такой нет, и современные школьники путают Брежнева с Хрущевым, а об Андропове вообще никогда не слышали, и все поросло быльем, репьем и колокольчиками, а бланки Минздрава СССР — в ходу», — написал Олексюк.

Он добавил, что бланки, вероятно, напечатали сразу на 30 лет вперед, или даже на 300.