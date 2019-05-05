Задолжавших денег россиян пообещали не выпускать из страны

В российской службе судебных приставов (ФССП) предупредили россиян, что не будут выпускать из страны тех, у кого есть долги. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что в 2018 году около 7,5 млн россиян запретили покидать страну. В настоящее время в 2019 году в список добавили еще три миллиона фамилий.

В ведомстве подчеркнули, что запрет на выезд начинает действовать при долге в 10 тысяч рублей. При этом долги считают все: алименты, кредиты, возмещение вреда.

В этом году одному жителю России пришлось в сжатые сроки погасить долг более 300 тыс. руб., чтобы его выпустили в Китай.

Ранее СМИ назвали число невыездных россиян-должников.