Россия может выйти из конвенции по правам человека, заявил постпред РФ при СЕ

Россия может выйти из Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) и Совета Европы (СЕ). Об этом заявил российский представитель при СЕ Иван Солтановский, сообщает РИА «Новости».

Российская сторона получила «советоевропейский опыт», который помог стране изменить ряд систем: правовую, образовательную, пенитенциарную и судопроизводственную. Однако в дальнейшем возможны все варианты развития событий, отметил Солтановский.

«Рассматриваем все варианты... [и] с точки зрения их внешнеполитических последствий как для России, так и для международных отношений на Европейском континенте», — отметил Солтановский.

Ранее в Совфеде объяснили позицию России по возвращению в ПАСЕ.

До этого ПАСЕ впервые призвала Россию заплатить взнос в СЕ.