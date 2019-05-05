Тротил взорвался в доме в Киеве
В украинской столице в одном из частных домов произошел взрыв из-за сделанного молодыми людьми взрывного устройства. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
По данным полиции, четыре парня пока собирались на рыбалку, сделали взрывное устройство с использованием тротила. По предварительным данным, взорвалось около 400 г тротила.
В результате взрыва погиб один молодой человек, а трех его друзей госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.
На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что автомобиль взорвался в Киеве.