Появилось видео со стреляющим из автомата депутатом

В сети появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен депутат Госдумы Дмитрий Ионин, стреляющий из автомата во дворе жилого дома в городе Камышлове Свердловской области. Ролик был опубликован на YouTube-канале «Екатеринбурга Онлайн».

На записи мужчина достает автомат из багажника, а затем стреляет в воздух. Ролик сняли очевидцы.

Ранее ряд СМИ распространил сообщения о том, что Ионин открыл стрельбу из автомата в городе Камышлове Свердловской области. Депутат подтвердил, что находился там утром 4 мая по работе, однако факт стрельбы опроверг.

«Да, действительно подошел человек к моему помощнику, дал там ему (игрушечный) автомат, нажали, посмеялись. Приехала полиция, мы сказали, что вопрос закончен. Вроде разошлись», — пояснил Ионин.