Названа причина убийства киевского полицейского в кафе

Убийство замначальника Барышевского отделения полиции в киевском кафе в ночь на 5 мая связано с его профессиональной деятельностью. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-секретаря ГУ НП в области.

По его словам, что мотивом для убийства 30-летнего замначальника стало что-то, связанное с его профессиональной деятельностью.

В настоящее время в области введена спецоперация «Сирена». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу и лиц, причастных к совершению преступления.

Кроме того, по факту убийства полицейского заведено уголовное дело по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины. Виновным от 9 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что застрелили замначальника отделения полиции в Киеве.