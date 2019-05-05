Застрелили замначальника отделения полиции в Киеве

В киевском кафе в ночь на 5 мая застрелили замначальника Барышевского отделения полиции. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу НП в области.

По данным пресс-службы, мужчину застрелили, когда он находился в свободной от службы время в местном кафе. Неизвестный выстрелил ему в шею. Полицейский скончался после попыток медиков спасти его.

В настоящее время в области введена спецоперация «Сирена». Сотрудники правоохранительных органов разыскивают убийцу и лиц, причастных к совершению преступления.

Кроме того, по факту убийства полицейского заведено уголовное дело по ст. 348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины. Виновным от 9 до 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы.