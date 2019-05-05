Папа Римский хочет «заехать» в Россию
Папа Римский Франциск выразил желание посетить Россию. Своими мыслями он поделился в беседе с корреспондентом ТАСС по дороге в Софию, где он начнет апостольский визит по приглашению руководства Болгарии и ее католических епископов.
«Я должен заехать [в Россию]», — заметил в шутливой форме Франциск в ответ на наблюдение, что нынешний вояж географически очень близок России.
Визит будет включать в себя, в том числе, поклонение святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.
Франциск до этого уже выражал свое желание посетить Россию, подчеркивает агентство.
Ранее сообщалось, что папа Римский поздравил братьев и сестер из Восточных церквей с Пасхой.