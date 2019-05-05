В Нью-Йорке и Вашингтоне прошла акция «Бессмертный полк»

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В Нью-Йорке в пятый раз прошла акция «Бессмертный полк». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Как отмечается, в этом году наблюдалось рекордное количество участников. На улицы вышли более 2 тысяч человек.

По данным агентства, шествие было интернациональным. В «Бессмертном полке» приняли участие и сами американцы, и наши соотечественники. Кроме того, в акции приняли участие потомки ветеранов из Украины, Белоруссии, Прибалтики и других бывших союзных республик.

Также «Бессмертный полк» прошел в Вашингтоне. По информации РИА «Новости», в шествии приняли участие несколько сотен человек.

Акция стартовала в США 4 мая, она продлится несколько дней. В ней должны принять участие 25 американских городов.

Ранее сопредседатель Центрального штаба акции «Бессмертный полк» Елена Цунаева назвала портреты, с которыми можно прийти на шествие.