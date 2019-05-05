Москвичам пообещали грозу в начале мая

В столице ожидается гроза в воскресенье, 5 мая. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.

По данным синоптиков, она должна начаться ближе к ночи на 6 мая.

Кроме того, гроза может еще прийти в столицу 8-10 мая, уточнили синоптики.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до 23°С.

Также стоит отметить, что в столичном регионе продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.