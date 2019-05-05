Хабаровск окутан дымом лесных пожаров

Дым от лесных пожаров с ночи воскресенья, 5 мая, окутал Хабаровск, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

По данным ведомства, причиной задымления Хабаровска стали природные пожары в соседнем Амурском районе. Отмечается, что пожары на островах под Хабаровском потушили в субботу, 4 мая.

«Превышения ПДК (предельно допустимой концентрации) вредных веществ в воздухе нет», — сказал представитель МЧС.

Он добавил, что по состоянию на 5 мая на территории Хабаровского края зарегистрировано «более 90 термических аномалий».

Ранее сообщалось, что более 10 тысяч человек эвакуировали из-за лесного пожара в КНР.