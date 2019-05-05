Россия наводняет Британию вьетнамцами-нелегалами, пишет Sunday Times

Преступные группировки используют российские туристические визы, чтобы доставить в Великобританию тысячи уязвимых взрослых и детей из Вьетнама. Об этом пишет британская газета The Sunday Times со ссылкой на отчет британского Хоум-офиса.

Издание уточняет, что преступники используют Россию как промежуточный пункт для мигрантов на пути из Вьетнама в Великобританию.

По данным The Sunday Times, за помощь в нелегальном въезде в Британию преступники требуют с вьетнамцев до 34 тыс. фунтов стерлингов (2,9 млн руб.). Чтобы отработать эти деньги, мигрантам приходится, в том числе, заниматься нелегальными работами, например, производством наркотиков.

Ранее сообщалось, что мигрант под видом покойника попытался попасть в Британию в гробу.