Три российских города возглавили рейтинг самых экстремальных

Российские Якутск, Оймякон и Верхоянск названы самыми экстремальными населенными пунктами на планете из-за суровых климатических условий. Соответствующий рейтинг опубликовала испанская газета El Pais.

По версии издания, первое место занимают город Якутск и село Оймякон. Авторы объявили их лидерами рейтинга, так как летом температура там может превышать 29ºC, а зимой опускаться до рекордно низких значений. Подчеркивается, что именно там, в Оймяконе, 26 января 1926 года была зарегистрирована самая низкая для населенных пунктов температура — -71,2ºC.

Верхоянск попал в рейтинг из-за экстремальных перепадов температуры: самая низкая температура — -69,8ºC, а самая высокая — 37ºC.

Также в список экстремальных попал самый жаркий город — мексиканский Сан-Луис-Рио-Колорадо (59,5ºC), самым труднодоступным назван Ла-Ринконада в Перу, израильские Иерихон и Табха — как самые низко расположенные города в мире, а город-остров Адак в группе Алеутских островов — как самый удаленный.

Ранее были названы города России с самыми несчастными жителями.