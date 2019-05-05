Совет врача «вызвать попа» пенсионеру заинтересовал следователей

Следователи начали проверку после сообщений СМИ о том, что в одной из больниц Новоалтайска врач отказался принимать пациента и порекомендовал «вызвать попа», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК по Алтайскому краю.

Ранее местные СМИ сообщили, что 68-летнему пенсионеру, поступившему в больницу с острой болью и кровотечением, отказались оказывать медицинскую помощь. По утверждению внучки мужчины, врач в грубой форме отказался осматривать пациента, а напоследок рекомендовал «вызвать попа».

«По данному сообщению СМИ следственными органами организована доследственная проверка», — сообщили в СК.

Подчеркивается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит данные о продаже умирающему бесплатного протеза.