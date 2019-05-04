СК заинтересовался избиением заступившегося за женщину подростка

Следственный комитет начал проверку по факту нападения на несовершеннолетнего вблизи торгового центра на севере Москвы, сообщает РИА «Новости».

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что накануне вблизи одного из супермаркетов на севере Москвы неизвестные избили несовершеннолетнего, который вступился за женщину. По данному факту органами полиции было организовано проведение проверки», — говорится в сообщении.

Полиция разыскивает нападавших и устанавливает обстоятельства произошедшего.