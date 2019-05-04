Госслужащую уволили за съемки в порнофильмах

В Аргентине сотрудницу департамента Ла-Плата Соню Пеллиццари уволили за то, что она продавала в интернете эротические снимки и порноролики со своим участием, сообщает The Sun.

Девушка рассказала, что начала сниматься в порно в 2017 году, когда уже шесть лет работала в муниципалитете.

По ее словам, она решилась на такую подработку, так как зарплата госслужащей оказалась слишком маленькой. Она добавила, что ее родные и коллеги всегда знали о ее подработке и не осуждали ее.

В свою очередь в муниципалитете утверждают, что проблемой стал не сам факт участия девушки в съемках порно, а то, что она так увлеклась второй «работой», что стала хуже выполнять первую.