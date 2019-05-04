Подозреваемый в массовой резне под Челябинском задержан

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве пяти человек, в том числе четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК России.

Как отмечается, его задержали по статье «Основания задержания подозреваемого».

Ранее сообщалось, что в одном из частных жилых домов в городе Нязепетровск Челябинской области были найдены трупы двух мужчин, двух женщин и мальчика четырех лет. На телах погибших правоохранители обнаружены следы ножевого ранения.

Позже на месте массовой резни обнаружили выжившего младенца.