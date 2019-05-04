«Бессмертный полк» отказались проводить из-за фото ветеранов в мусорках
Власти города Актоб в Казахстане отказались организовать акцию «Бессмертный полк» в День Победы из-за жалоб родных ветеранов, сообщает РИА «Новости».
Администрация города пояснила, что после шествия фотографии погибших остаются разбросанными «в разных частях и урнах города», что вызывает раздражение родственников ветеранов ВОВ.
Там отметили, что от близких ветеранов поступило множество жалоб.
Ранее украинский телеканал призвал граждан принять участие в акции «Бессмертный полк», после чего глава МИД страны Павел Климкин потребовал провести акцию против сталинских репрессий. После этого Климкину посоветовали уйти в отставку.