Массовая резня потрясла Челябинскую область

В одном из частных жилых домов в городе Нязепетровск Челябинской области произошло массовое убийство. Об этом сообщает местное издание 74.ru.

Как отмечается, в помещении были найдены трупы двух мужчин, двух женщин и мальчика 4-х лет.

Уточняется, что на телах погибших правоохранители обнаружены следы ножевого ранения.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что тела пропавших жителей Уфы нашли в колодце.