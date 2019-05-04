Массовая резня потрясла Челябинскую область
В одном из частных жилых домов в городе Нязепетровск Челябинской области произошло массовое убийство. Об этом сообщает местное издание 74.ru.
Как отмечается, в помещении были найдены трупы двух мужчин, двух женщин и мальчика 4-х лет.
Уточняется, что на телах погибших правоохранители обнаружены следы ножевого ранения.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Ранее сообщалось, что тела пропавших жителей Уфы нашли в колодце.