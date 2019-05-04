Украинский журналист попал в реанимацию после жестокого избиения
Украинский журналист Вадим Комаров попал в реанимацию после жестокого избиения. Об этом сообщил у себя на фейсбуке глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
По его словам, нападение произошло в Черкассах.
«Сейчас Вадим находится в реанимации в очень тяжелом состоянии», — отметил Томиленко.
Он добавил, что нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью.
Ранее сообщалось, что в Киеве избили и ограбили съемочную группу, снимавшую сюжет о коррупции.