В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

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Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Как отмечается, речь идет о пропускных пунктах «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» на российско-украинской границе. За последние сутки государственную границу пересекли около 9 тысяч человек и почти 1,5 тыс. автомобилей.

Подчеркивается, что пограничные пункты работают в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что Украина активно укрепляет границу с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.