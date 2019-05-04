Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе российского посольства в стране Ксению Панкову.

Панкова рассказала, что карантин был введен в Монголии после того, как несколько человек съели местного сурка, который является разносчиком чумы. Она уточнила, что карантин продлится до 6 мая.

Также она добавила, что 17 туристов из России из-за этого пока не могут вернуться домой.

«С ними все нормально, с ними все в порядке... Мы надеемся, что карантин не будет продлен, скорее всего, больных больше не будет обнаружено», — подчеркнула Панкова.

Ранее россиян предупредили о чуме.