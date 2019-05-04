Видео упавшего в реку Boeing 737 попало в Сеть

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Видео с места инцидента с Boeing 737, который упал в реку в США, появилось в сети. Об этом сообщает ФАН.

На кадрах запечатлен лайнер, который лежит на воде.

Ранее сообщалось, что в Boeing отреагировали на инцидент с упавшим в реку самолетом в США.

При посадке около американского города Джексонвилл пассажирский самолет Boeing 737 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, а затем упал в реку. На борту находились 143 человека. По предварительном данным, никто не погиб.