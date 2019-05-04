Здание «Известий» загорелось в центре Москвы

В управлении МЧС по Москве проинформировали о пожаре в историческом здании газеты «Известия». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, о возгорании на Тверской улице в первом корпусе дома 18 стало известно около 23.25.

«По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на третьем этаже в административном здании имеется задымление», — заявили в МЧС.

Уточняется, что в 00.05 возгорание было ликвидировано. В ходе тушения огня были спасены два человека. Одному из них понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области женщина с ребенком погибли в результате пожара в жилом доме.