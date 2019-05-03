Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Следователи собираются проверить поступившую информацию о том, что в одной из квартир Санкт-Петербурга несовершеннолетние дети содержатся в антисанитарных условиях. Об этом сообщает ГУ СК по городу.
Накануне в СМИ распространилась информация об одной многодетной семье, которая проживает в плохих условиях: к квартире, кишащей тараканами, много мусора, а дети спят на матрасах или на полу. Кроме того, никто из них не посещают школу.
Помимо этого, очевидец сообщил РЕН ТВ о том, что дети плохо одеты, и их мать часто кричит на них и избивает. Один мальчик, которому на вид четыре года, не разговаривает.
В СК намерены проверить причины и обстоятельства случившегося, а также установить контроль за данной семьей.
Ранее сообщалось, что девочка-маугли из Москвы, оставленная родными в полной мусора квартире, начала говорить и подарила омбудсмену котенка из пластилина.