Новые дети-маугли найдены в Петербурге

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Следователи собираются проверить поступившую информацию о том, что в одной из квартир Санкт-Петербурга несовершеннолетние дети содержатся в антисанитарных условиях. Об этом сообщает ГУ СК по городу.

Накануне в СМИ распространилась информация об одной многодетной семье, которая проживает в плохих условиях: к квартире, кишащей тараканами, много мусора, а дети спят на матрасах или на полу. Кроме того, никто из них не посещают школу.

Помимо этого, очевидец сообщил РЕН ТВ о том, что дети плохо одеты, и их мать часто кричит на них и избивает. Один мальчик, которому на вид четыре года, не разговаривает.

В СК намерены проверить причины и обстоятельства случившегося, а также установить контроль за данной семьей.

Ранее сообщалось, что девочка-маугли из Москвы, оставленная родными в полной мусора квартире, начала говорить и подарила омбудсмену котенка из пластилина.