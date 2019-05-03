Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе

На следующей неделе россиян ждет короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, жители России будут работать всего три дня — с понедельника по среду, 6-8 мая. Причем 8 мая сокращенный рабочий день: можно уйти с работы на час раньше.

Уточняется, что праздничные дни будут длиться с 9 по 12 мая.

В следующий раз длинные выходные ожидаются в ноябре в связи с Днем народного единства.

Ранее врачи посоветовали не ставить «рекорды в огороде» на майские праздники.