Стало известно, как японцы относятся к императору

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Согласно проведенному по всей Японии опросу, 74% жителей страны поддерживают символическую роль императора, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Из исследования следует, что еще 7% японцев хотели бы упразднения системы монархии, а 4%, наоборот, выступают за усиление роли императора в делах Японии.

Согласно исследованию, проведенному агентством Kyodo, 82% жителей Японии положительно относятся к взошедшему на престол 59-летнему Нарухито, который сменил своего отца 85-летнего Акихито.

Ранее сообщалось, что Нарухито впервые обратился к подданным. Он поклялся выполнять свои обязанности символа Японии в соответствии с конституцией.