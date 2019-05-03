Экс-чиновников МВД заподозрили по делу о погромах в Одессе в 2014 году

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В рамках дела о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, в котором, в частности, расследуется унесший десятки жизней пожар в Доме профсоюзов, четырем экс-чиновникам МВД сообщили о подозрении. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на Управление специальных расследований ГПУ.

Отмечается, что бывших должностных лиц заподозрили в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. О подозрении было сообщено бывшему начальнику управления МВД Украины по Одессе, его заму, экс-главе Одесского городского управления ГУ МВД Украины по Одесской области и экс-начальнику полка патрульной службы и отдела общественной безопасности.

Ранее сообщалось, что националисты устроили марш по улицам Одессы.