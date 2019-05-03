Диетолог пригрозила подагрой любителям шашлыка

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Главный диетолог московского депздрава Антонина Стародубова заявила, что чрезмерное употребление шашлыков на майские праздники может привести к обострению и возникновению различных заболеваний. Комментарий у Стародубовой взяло РИА «Новости».

Она отметила, что ухудшение состояния здоровья может случиться из-за излишнего употребления белка в течение нескольких дней.

«Но на фоне чрезмерного употребления алкоголя, в том числе красного вина, и мясных блюд может впервые произойти приступ подагры», — сказала Стародубова.

Диетолог посоветовала добавлять в рацион овощи, чтобы избежать переедания.

Подагра — это хроническая болезнь суставов и тканей, характеризующаяся острыми приступами болей и воспалительными явлениями.

Ранее москвичей призвали не увлекаться алкоголем на майские праздники.