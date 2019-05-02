Продавец георгиевских ленточек со свастикой устроил драку

Владелец магазина в Нижнем Новгороде, где продавались георгиевские ленточки со свастикой, устроил драку с журналистами. Об этом сообщает «Говорит Москва».

До этого журналист Александр Дейч отметил, что в магазине появились георгиевские ленточки со свастикой и звездой.

После этого Дейч решил провести контрольную закупку со съемочной группой. Однако хозяину магазина это не понравилось.

«Выбежал хозяин, вытолкал журналиста из магазина и отнял покупку. Они стали кричать: «Это не наш товар», — отметил Дейч.

Он добавил, что началась драка, в ходе которой журналистов выкинули из магазина.

Уточняется, что информация о произошедшем проверяется в региональном главке МВД.