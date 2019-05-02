Одесситы почтили память жертв трагедии в Доме профсоюзов

Одесситы почтили память погибших в результате трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, пишет издание «Думская».

Как отмечается, памятные мероприятия в четверг, 2 мая, проходят на Куликовом поле. На обеспечение порядка были направлены более 2 тыс. правоохранителей.

Также общественность почтила память погибших в ходе боев на Греческой площади. Одесситы возложили цветы и провели молебен.

Ранее сообщалось, что МИД России обвинил Украину в затягивании расследования трагедии в Доме профсоюзов в Одессе.

На Греческой площади и в Доме профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 активистов «антимайдана», пострадали еще около 250 человек. В Доме профсоюзов заперли людей и подожгли здание.

Расследование трагедии продолжается до сих пор, но к ответственности еще никто не привлечен.