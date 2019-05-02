Мужчина с ножом набросился на посетителей торгового центра
Посетитель торгового центра в Новом Уренгое ранил ножом двух человек из-за произошедшего между ними конфликта, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.
По данным источника, конфликт разгорелся в очереди к ресторану быстрого питания.
«Мужчина оскорбил женщину, завязалась драка, в ходе которой один из посетителей ранил ножом двоих молодых людей», — пояснил источник.
Персоналу торгового центра пришлось эвакуировать посетителей третьего этажа, где произошла драка.