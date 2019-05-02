«Желтый» уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье на пятницу, 3 мая. Это следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

Как отмечается, это связано с ветром и высокой пожароопасностью.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — отметили в Гидрометцентре.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности в Москве и МО продлили на четверг, 2 мая.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.