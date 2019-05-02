Куда присасываются клещи, рассказали москвичам

В столичном депздраве призвали москвичей внимательно осматривать себя после прогулок из-за пробуждения клещей, передает агентство городских новостей «Москва».

В департаменте предупредили, что паразиты присасываются безболезненно, а их излюбленными местами являются зона за ушами и область паха, а также шея и подмышки.

Представитель департамента пояснил, что при укусе паразиты впрыскивают вещество, оказывающее анестезирующее действие.

Москвичам также посоветовали избегать влажных, не слишком тенистых мест, густой травы и кустарников.

Ранее Роспотребнадзор запустил горячую линию и рассказал, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом.