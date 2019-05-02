Украинский минздрав предупредил о чувстве одиночества, вызванного соцсетями

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что количество друзей в социальных сетях не является подтверждением социализированности. Свое мнение она выразила в фейсбуке.

Наоборот, подчеркнула Супрун, количество друзей в соцсетях «зачастую» становится причиной возникновения чувства «одиночества».

Она добавила, что неназванные исследования подтвердили, что общение в соцсетях может привести к появлению дополнительного стресса, повышению тревоги, ухудшению настроения и даже возникновению депрессии.

Супрун добавила, что соцсети также могут привести к проблемам со сном, снижению самооценки и развитию интернет-зависимости.

Ранее сообщалось, что Супрун попалась на фашистском лозунге.