NY Times накажет редактора за антисемитскую карикатуру

Издатель газеты The New York Times Артур Окс Сульцбергер заявил о подготовке дисциплинарных мер в отношении редактора, который допустил появление на страницах издания антисемитской прокуратуры. Об этом сообщает Mediaite.

По его словам, издание также разорвало контракт с CartoonArts International, которая нарисовала для газеты карикатуру. Он заверил, что теперь издание больше не будет сотрудничать со сторонними компаниями при подготовке подобного контента.

«Этот случай является напоминанием того, что все мы являемся хранителями доверия, которое оказывают нам читатели», — подчеркнул Сульцбергер.

Ранее сообщалось, что NY Times извинилась за антисемитскую карикатуру.