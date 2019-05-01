Более 165 «желтых жилетов» задержаны в Париже на первомайских демонстрациях

Более 165 человек в Париже задержаны на первомайских демонстрациях, сообщает BFM.

Очередная акция «желтых жилетов» закончилась столкновением с органами правопорядка. Митингующие забросали полицию петардами и бутылками. К демонстрантам был применен слезоточивый газ.

Полиция Парижа провела более 9 тыс. профилактических проверок. К борьбе с беспорядками привлечены более 7400 полицейских.

Ранее сообщалось, что более 23 тысяч «желтых жилетов» протестуют во Франции.