В Ростове-на-Дону загорелось трехэтажное здание. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Как отмечается, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Уточняется, что 48 человек и 12 единиц техники задействованы в тушении пожара.

Ранее сообщалось, что на атомной электростанции на Украине произошел пожар.