Иностранного вдохновителя заподозрили в терактах на Шри-Ланке

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена высказал предположение, что за серией взрывов стоит «иностранный вдохновитель», передает Sky News.

Сирисена также заявил, что «Исламское государство» (организация запрещена в России) запустило «новую стратегию», начав нацеливаться на более мелкие страны.

Глава страны пояснил, что властям известно о «небольшой группе» шри-ланкийцев, которые за последнее десятилетие выезжали за границу для прохождения обучения в ИГ.

Ранее два главных подозреваемых, разыскиваемых в связи с пасхальными взрывами на Шри-Ланке, были задержаны.

26 апреля на Шри-Ланке произошли три взрыва, а до этого, 21 апреля, восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 253, около 500 пострадали.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.