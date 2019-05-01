Полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным трактористом
В Ленинградской области сотрудники полиции задержали 43-летнего тракториста в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает 78.ru.
Как отмечается, правоохранители попытались остановить трактор, однако его водитель съехал на грунтовую дорогу и попробовал скрыться. В ходе преследования полиция выстрелила несколько раз по колесам преследуемого транспорта.
Уточняется, что трактор удалось остановить, а пьяного водителя задержали.
Ранее сообщалось, что пьяного экс-депутата Рады с погоней поймали в Киеве.