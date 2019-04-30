Филарет дал совет Зеленскому

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Почетный патриарх новой церкви Украины Филарет (ПЦУ) дал совет избранному президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщила команда политика в телеграме.

Отмечается, что Филарет поздравил Зеленского с победой во втором туре президентских выборов в стране.

«Владыка…призвал использовать данную ему власть для содействия добру и преодолению зла», — говорится в сообщении.

Уточняется, также Филарет вручил Зеленскому памятный подарок.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с главой ПЦУ.