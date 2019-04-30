В Каракасе остановили метро

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В метрополитене Каракаса проинформировали о том, что три ветки метро приостановили свою работу. Об этом сообщается в твиттере организации.

Всего в метро Каракаса четыре ветки, а также пригородная линия.

«Сообщаем нашим клиентам, что по соображениям безопасности три линии метро Каракаса не оказывают транспортные услуги», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эта мера останется в силе до следующего уведомления.

Ранее в Венесуэле заблокировали доступ в интернет на фоне сложившейся напряженной обстановки из-за попытки госперевоорота.