Моряки погибли на российском судне по пути в ЮАР
Два члена российского судна «Василий Головнин» погибли во время его перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Федерации профсоюзов Приморского края.
В федерации отметили, что об этом их уведомила компания-владелец судна.
Причины гибели моряков в настоящий момент неизвестны, также не уточняется их гражданство.
По данным сайта kp.ru, моряки погибли от отравления метанолом.
Ранее сообщалось, что девять человек погибли при возгорании судов в Керченском проливе.