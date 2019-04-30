Моряки погибли на российском судне по пути в ЮАР

Два члена российского судна «Василий Головнин» погибли во время его перехода в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Федерации профсоюзов Приморского края.

В федерации отметили, что об этом их уведомила компания-владелец судна.

Причины гибели моряков в настоящий момент неизвестны, также не уточняется их гражданство.

По данным сайта kp.ru, моряки погибли от отравления метанолом.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли при возгорании судов в Керченском проливе.