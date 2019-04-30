МВД хочет защитить россиян от коллекторов

МВД России намерено запретить выдавать россиянам микрозаймы через интернет без предоставления паспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В министерстве заявили, что идентификация лица, желающего получить кредит, должна быть обязательной.

Помимо этого, в ведомстве пообещали разработать федеральный закон, который предусматривает ответственность за агрессивные действия коллекторов.

В МВД уточнили, что собираются защитить права физических лиц при возврате просроченной задолженности.

В феврале президент Владимир Путин поручил принять необходимые меры, чтобы предотвратить нарушения в осуществлении микрофинансовой деятельности.